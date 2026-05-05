«Каролина» добилась победы над «Филадельфией» во втором матче второго раунда Кубка Стэнли, выиграв встречу в овертайме со счетом 3:2.

Развязка наступила в овертайме. На 19-й минуте дополнительного времени победную шайбу забросил Тэйлор Холл.

«Каролина» повела в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третья игра противостояния пройдет 8 мая в Филадельфии, начало — в 03:00 мск.

«Каролина» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ

«Вегас» на своем льду переиграл «Анахайм» со счетом 3:1 в стартовой встрече второго раунда.

Один из голов забил россиянин Иван Барбашев, который по итогам встречи был признан второй звездой матча. Результативной передачей также отметился Павел Дорофеев.

«Вегас» повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч команды проведут 7 мая в Лас-Вегасе, старт встречи запланирован на 04:30 мск.