Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман высказал свои мысли о будущем.

«Носить это джерси — и быть капитаном — это самая большая ответственность в моей профессиональной жизни. За последние пару месяцев я принял решение отойти в сторону и сосредоточиться на своем ментальном здоровье. Мне повезло иметь сильную поддержку со стороны семьи, партнеров по команде, клуба, а также моего терапевта — и сейчас я нахожусь в гораздо лучшем состоянии. Я горжусь этой командой и с нетерпением жду того, что нас ждет впереди», — цитирует Хедмана пресс-служба клуба.

С 20 марта 35-летний шведский игрок не появлялся на льду в матчах НХЛ и пропустил серию плей-офф против «Монреаль Канадиенс». В начале апреля команда внесла Хедмана в долгосрочный список травмированных игроков.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Хедман сыграл 33 матча и набрал 17 очков (1 гол и 16 передач). Это был его 17-й сезон в НХЛ, и все они прошли в составе «Тампа-Бэй». Хедман дважды выигрывал Кубок Стэнли — в 2020 и 2021 годах.