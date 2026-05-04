Канадский клуб «Торонто» объявил о назначении Джона Чайки на пост генерального менеджера и Матса Сундина на должность старшего советника по хоккейным операциям, сообщила пресс-служба команды.

Джон Чайка globallookpress.com

За несколько дней до окончания регулярного чемпионата НХЛ «Лифс» освободили от должности генерального менеджера Брэда Треливинга. По итогам сезона клуб впервые с 2016 года не пробился в плей-офф.

36-летний Джон Чайка возглавлял «Аризону» с 2016 по 2020 год и после этого не работал в НХЛ. Он стал самым молодым генеральным менеджером в истории лиги.