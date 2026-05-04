Экс-тренер «Лады» Никита Щитов подвел итоги серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом».

globallookpress.com

«Хотелось бы побольше матчей, посмотреть еще интересный хоккей. "Ак Барс" — мощная команда: у них много мастеровитых и опытных игроков, есть габаритные ребята, физически хорошо подготовленные.  Казанцы мало что позволили сделать "Металлургу".  Магнитогорцы показывали красивый хоккей, выиграли регулярный чемпионат, но "Ак Барс" их перекрыл.  Честь и хвала им за это — они сделали большое дело.

"Ак Барс" серьезно добавил по ходу плей‑офф.  По серии с Минском было видно, что в полуфинал они заходят явными фаворитами.  Казанцы играли уверенно, жестко и агрессивно, сопернику было тяжело.  У "Ак Барса" опытный тренерский штаб, уверен, и без помощи Зинэтулы Билялетдинова точно не обошлось.

Кто будет вторым финалистом?  Предположу, что "Локомотив".  Хотя и "Авангард" классно играет и ведет в серии.  В любом случае шансы на победу в финале Кубка Гагарина будут равными.

Виноват ли Разин в вылете "Металлурга"?  Мне кажется, что нет.  Команда сделала все, что могла.  На следующий сезон точечно поработают на трансферном рынке, посмотрят, кого можно подключить из молодежных команд», — цитирует Щитова «Матч ТВ».

«Ак Барс» выиграл серию со счетом 4-1 и сыграет в финале с победителем пары «Локомотив» — «Авангард».