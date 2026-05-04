Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев, как стало известно «СЭ», привлекает внимание «Спартака».

Согласно информации из источника, форвард, скорее всего, не останется в «Динамо», хотя он стремится продолжить карьеру в столице. Контракт Гусева с «Динамо» действует до 31 мая 2026 года.

В сезоне КХЛ 2025/26 хоккеист набрал 55 очков (17 заброшенных шайб и 38 результативных передач) в 66 матчах. В плей-офф он заработал два очка (1 гол и 1 передача) в 4 играх.

Московское «Динамо» уступило минскому «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4, а «Спартак» проиграл «Локомотиву» с результатом 1-4.