Агент нападающего «Динамо» Никиты Гусева Александр Черных высказался о будущем хоккеиста.

«С "Динамо" пока еще не встретились. Сегодня-завтра будет разговор с Тамбиевым. Планирует ли Гусев оставаться в команде? Сперва надо услышать клуб. Если тренер скажет, что игрок ему не нужен, тогда о чем разговаривать? С другими клубами пока не общались», —приводит слова Черных «Спорт-Экспресс».

В сезоне КХЛ 2025/26 хоккеист набрал 55 очков (17 заброшенных шайб и 38 результативных передач) в 66 матчах. В плей-офф он заработал два очка (1 гол и 1 передача) в 4 играх.

Московское «Динамо» уступило минскому «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4.