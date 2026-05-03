«Бостон Брюинз» отправил 23-летнего нападающего Лукаса Райхеля на драфт отказов, чтобы затем перевести его в АХЛ. Эту информацию опубликовал сайт PuckPedia.

Лукас Райхель globallookpress.com

Райхель присоединился к клубу из «Ванкувер Кэнакс» 7 марта и сыграл за новый клуб десять матчей в регулярном чемпионате НХЛ, заработав 3 (1+2) очка. В Кубке Стэнли он провел одну игру без результативных действий.

Немецкий форвард может стать ограниченно свободным агентом. Его текущий контракт, предусматривающий среднюю годовую зарплату в $ 1,2 млн, действует до 30 июня 2026 года.