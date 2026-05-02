Бывший тренер «Лады» Никита Щитов поделился ожиданиями от пятого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом».

«Думаю, фаворитом матча будет "Авангард", они и в серии ведут. Но "Локомотив" здорово играет, им нужно решить проблему с Серебряковым, потому он очень хорошо играет на последнем рубеже, да и в обороне команда действует, много блокированных бросков, не дают доводить шайбы до своих ворот. "Авангард" — мобильная команда. Но "Локомотив" здорово играл, в последнем матче не получилось реализовать моменты.

Я думаю, они сейчас будут играть от ножа, терять нечего, отдадут все силы атаке. У них опытная команда. Кубковые бойцы знают, как грамотно сыграть в обороне. Нужно реализовывать моменты и, возможно, серия еще вернется в Омск», — цитирует Щитова «Матч ТВ».

«Авангард» ведет в серии со счетом 3-1. Пятый матч состоится сегодня, 2 мая, в Ярославле.