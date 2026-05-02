Генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн высказался об игре российского нападающего команды Василия Подколзина в плей-офф НХЛ.

«Мы хотим стать лучше. Нам нужно стать лучше. Мы не смогли собраться воедино, когда это было важно, в первом раунде.

Да, в нашим игре были кое‑какие плюсы. Подколзин провел хороший год и был нашим самым лучшим игроком в плей‑офф», — приводит слова Боумэна журналист Ноа Грегор.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона НХЛ Подколзин провел за «Эдмонтон» 82 матча, забросил 19 шайб и сделал 18 голевых передач. В плей-офф форвард принял участие в 6-и встречах и набрал 6 (3+3) баллов.