«Миннесота» оформила победу над «Далласом» в шестой встрече стартового раунда Кубка Стэнли, добившись успеха со счетом 5:2.

Российский форвард «Уайлд» Владимир Тарасенко сумел отличиться заброшенной шайбой — этот гол стал для него первым в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ.

В составе «Старз» результативным действием отметился российский защитник Илья Любушкин, отдавший голевую передачу.

«Миннесота» закрыла серию со счетом 4-2 и пробилась во второй раунд плей-офф, где встретится с «Колорадо».

«Анахайм» добился победы над «Эдмонтоном» в шестом матче стартового раунда Кубка Стэнли со счетом 5:2.

В составе «Ойлерз» отличился российский форвард Василий Подколзин, записавший на свой счет заброшенную шайбу.

Для 24-летнего нападающего это очко стало уже шестым в нынешнем плей-офф — на его счету 3 гола и 3 результативные передачи в шести играх.

«Дакс» закрыли серию со счетом 4-2 и пробились во второй раунд Кубка Стэнли-2026.

Следующим соперником команды станет победитель противостояния между «Вегасом» и «Ютой», где счет в серии сейчас 3-2.