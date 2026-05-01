«Лос-Анджелес Кингз» намерен укрепить состав в предстоящем межсезонье.

Артемий Панарин globallookpress.com

В регулярном чемпионате-2025/26 «Кингз» смогли выйти в плей-офф, однако в первом раунде Кубка Стэнли они уступили «Колорадо». Команда, в которой играет Артемий Панарин, лишилась своего многолетнего капитана Анже Копитара. 38-летний форвард завершил карьеру.

Важно отметить, что финансовое положение «Кингз» станет еще более сложным в следующем сезоне, когда зарплата Артемия Панарина увеличится с $5,8 млн до $11 млн. После его обмена в «Рейнджерс» сохранили за собой половину его зарплаты.