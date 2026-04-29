Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозеров прокомментировал победу своей команды в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Металлурга» (4:1).

«Главный подарок на день рождения — что мы выиграли. Здорово, что мы всё ещё играем, потому что раньше я никогда не играл в свой день рождения, рад, что есть такая возможность. Спасибо парням, что все сражались, это отличный подарок для меня.

В первых двух голах — заслуга всего звена: правильно вошли в зону, отборолись. Где-то и у меня получилось, Дыня (Никита Дыняк) здорово отдал, Кателевский сегодня в огне. Рад, что мы внесли лепту в результат, это очень важная победа.

Второй голевой бросок Кателевского? Всегда говорю ему, что у него отличный бросок, вижу это на тренировках. Ему нужно в него поверить и больше бросать, он может забивать много, я считаю. Сегодня он это показал и может продолжать так дальше.

Самочувствие после столкновения во втором периоде? Неприятно получилось столкнуться, мы просто друг друга не видели, но все нормально.

Все четыре звена "Ак Барса" могут влиять на результат? У нас все звенья подобраны хорошие, все могут сыграть и в обороне, и в атаке, поддерживают друг друга. Мы можем играть четырьмя линиями, здорово, что наше звено помогло сегодня», — цитирует Пустозерова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Ак Барс» повел в серии с «Металлургом» со счетом 2:1. Следующий поединок между этими командами состоится 1-го мая в Казани.