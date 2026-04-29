Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский прокомментировал победу своей команды в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Металлурга» (4:1).

Напомним, что форвард оформил дубль в ворота магнитогорской команды, отличившись на 15-й и 18-й минутах встречи.

«Хорошее начало игры, хороший натиск. Начало первого периода шло до ошибки. Хорошо подготовились к матчу, разбирали соперника. Готовимся дальше.

Я очень благодарен своим партнёрам, которые вывели меня на такие убойные позиции. Два крайних нападающих поработали, создали давление. Никита здорово вывел меня на пятак. Осталось только забить.

Во второй шайбе хорошо убежали, Никита поставил блок. Лёха выдал хорошую подкидку. Плей-офф — это праздник хоккея, лучшее время. Бьёмся друг за друга», — передает слова Кателевского Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» повел в серии с «Металлурга» со счетом 2:1. Следующая встреча между этими командами состоится 1-го мая в Казани.