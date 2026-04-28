Российский форвард «Миннесоты» Яков Тренин приступил к тренировкам после повреждения верхней части тела, которое он получил в ходе серии плей-офф НХЛ против «Далласа».

О возвращении игрока в тренировочный процесс сообщил главный тренер «Уайлд» Джон Хайнс. По его словам, хоккеист чувствует себя лучше и постепенно восстанавливается.

«Посмотрим, как Тренин и Зукарелло будут чувствовать себя на ближайших занятиях», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, Тренин получил травму после жёсткого силового приёма и пропустил два последних матча серии.

На данный момент счёт в противостоянии «Миннесоты» и «Далласа» равный — 2:2. Пятая игра серии состоится 29 апреля.