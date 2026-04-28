Пресс-служба новосибирского клуба «Сибирь» объявила о подписании двухлетнего контракта с 19-летним нападающим Александром Першаковым.

В текущем сезоне Першаков принял участие в 29 матчах, в которых заработал 19 очков (6 голов и 13 передач). В ВХЛ он сыграл четыре встречи за «Динамо-Алтай», где набрал 3 (2 гола и 1 передача) очка. За «Сибирь» Першаков провёл 32 игры, в которых заработал 3 очка (2 гола и 1 передача).

«Сибирь» в регулярном чемпионате набрала 69 очков в 68 матчах и заняла восьмое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда потерпела поражение от «Металлурга» со счетом 1:4 в серии.