Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о ходе полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом».

Даниил Исаев globallookpress.com

«Точно еще не понятно, но "Авангард" выглядит сильнее.  По сравнению с прошлогодними финальными играми Исаев не так уверенно играет.  Просто невероятные голы пропускает.  Вот в этом и проблема.

Драки во втором матче?  Что там говорить?  Серебряков спровоцировал все две драки.  Драки нормальные для хоккея вещи, но не забывайте, что там со скамейки народ повыскакивал, в итоге у всех штрафы.  Не понимаю решений, которые принимают судьи.  Идет все к тому, что драки будут с первых минут начинаться.  По три человека выпрыгивают со скамейки, влезают в драку и получают за это только штрафы.  Потрясающе!  Судейство — это наша болезнь», — цитирует Кожевникова «Матч ТВ»

«Авангард» ведет в серии со счетом 2-0.  Третий матч состоится завтра, 29 апреля, в Омске.