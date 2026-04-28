Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о ходе полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом».

Даниил Исаев globallookpress.com

«Точно еще не понятно, но "Авангард" выглядит сильнее. По сравнению с прошлогодними финальными играми Исаев не так уверенно играет. Просто невероятные голы пропускает. Вот в этом и проблема.

Драки во втором матче? Что там говорить? Серебряков спровоцировал все две драки. Драки нормальные для хоккея вещи, но не забывайте, что там со скамейки народ повыскакивал, в итоге у всех штрафы. Не понимаю решений, которые принимают судьи. Идет все к тому, что драки будут с первых минут начинаться. По три человека выпрыгивают со скамейки, влезают в драку и получают за это только штрафы. Потрясающе! Судейство — это наша болезнь», — цитирует Кожевникова «Матч ТВ»

«Авангард» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч состоится завтра, 29 апреля, в Омске.