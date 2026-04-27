Как сообщает «СЭ», американский защитник ЦСКА Ник Эберт готовится покинуть клуб.

Армейцы подписали контракт с хоккеистом в начале года. За ЦСКА 31-летний игрок заработал 3 (2+1) очка в 6 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф его статистика составила 2 (1+1) очка по итогам 9 игр.

До этого Эберт провел три сезона в составе «Автомобилиста». В сентябре 2022 года он ушел из команды из Екатеринбурга по личным причинам. За это время в КХЛ он набрал 82 (30+52) очка в 156 матчах за «Автомобилист».