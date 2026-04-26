«Чемпионат» сообщил, что вратарь ХК «Сочи» Илья Самсонов вскоре покинет команду. Осенью прошлого года «Сочи» обменялись правами на Самсонова с «Металлургом» и заключили с ним контракт на два сезона.

Хотя по условиям соглашения Самсонов должен был оставаться в команде до сезона 2026/2027, стороны близки к расторжению контракта.

За два сезона Илья Самсонов сыграл 14 матчей, в трех из которых одержал победу. Его коэффициент надёжности составил 3,27, а процент отраженных бросков — 90,3. Также он провел один «сухой» матч.