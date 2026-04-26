Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо изъявил желание продолжать выступать с форвардом Евгением Кузнецовым в уфимском клубе.

Евгений Кузнецов — нападающий «Салавата Юлаева»
Евгений Кузнецов — нападающий «Салавата Юлаева» globallookpress.com

«Хотел бы я, чтобы Кузнецов остался в "Салавате"?  Да, конечно же, да!  Как я уже сказал, с ним очень весело, и он способен помочь команде.  Опять же, это была отличная сделка для нашей команды.  Так что надеюсь, что Кузя останется с нами и в следующем сезоне.

Всегда приятно, когда такой парень есть в раздевалке.  Евгений делится своим огромным опытом, у него всегда есть хорошие истории.  Он великолепный человек и вне льда.  Так что, конечно, я надеюсь, что мы увидим Кузнецова снова в зелёной форме», — сказал Броссо Чемпионату.

В нынешнем сезоне Кузнецов провел за «Салават Юлаев» 26 матчей, забросил 7 шайб и сделал 13 голевых передач.  Действующее соглашение рассчитано до 31-го мая этого года.