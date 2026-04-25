Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о разгромной победе «Авангарда» в первом матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Локомотива» (5:2).

«Удивил ли меня счет в матче между "Локомотивом" и "Авангардом"? Нет, не удивил. Команды давно не играли, "Авангард" был лучше готов.

Почему "Локомотив" провалил первый период? Железнодорожники давно не играли и немножко упустили нить игры, но ничего, они еще найдут ее. "Авангард" был более собран.

Второй матч "Локомотив" выиграет? Им некуда отступать, тем более на своем поле. Они уже в игре, знают, как действовать, будет интересный матч», — сказал Каменский «Матч ТВ».

«Локомотив» уступает в серии с «Авангардом» со счетом 0:1. Следующий поединок между этими командами состоится 26-го апреля в Ярославле.