Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов поделился мнением об игре своей команды в первом матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Авангарда» (2:5).

«Можно сказать, что мы вообще не вышли на игру. Очень много занимались фигней. Как и в прошлых сериях, провалили первый период. Следующая игра будет другой.

Почему "Локомотиву" не удаются первые матчи серий? Дело не в паузе, а в настрое каждого игрока. Каждый должен подумать над своей игрой, сделать выводы. Завтра всё обговорим и будем готовиться ко второй игре.

После матча обсудили, кто и где неправильно сыграл? Просто сели, поговорили, что все в наших руках. Результат зависит от каждого, каждый должен добавить все, что у него есть, в командную копилку, и тогда все будет нормально.

Что случилось с большинством? Сейчас сложно сказать, в следующей игре будет другое большинство. Омск качественно играет в меньшинстве, но мы не заставляли их ошибаться и особо сильно напрягаться», — передает слова Иванова «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» уступает в серии с «Авангардом» со счетом 0:1. Следующая встреча между этими командами состоится 26-го апреля в Ярославле.