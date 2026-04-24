Главный тренер «Тампы» Джон Купер оценил игру российского нападающего Никиты Кучерова.

«Кучеров — очень целеустремленный и напористый.  И, знаете, я бы назвал его злодеем.  Ему всё равно.  Он просто делает свою работу.  Он готов на всё, чтобы помочь нам победить и добиться успеха для нашей команды.

Когда болеют против него, это не выбивает его из колеи.  И, наверное, именно поэтому он добился такого успеха.  Он не поддается на провокации», — цитирует специалиста сайт НХЛ.

В Кубке Стэнли-2026 Кучеров сыграл два матча, забил один гол и сделал два ассиста.