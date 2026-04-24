Форвард московского «Динамо» Максим Комтуа не будет продлевать контракт с клубом и намерен продолжить карьеру в другой команде. Об этом сообщает «СЭ».

Действующее соглашение 27-летнего канадского форварда рассчитано до 31 мая 2026 года. В сезоне-2025/26 он провёл 54 матча в регулярном чемпионате FONBET КХЛ, набрав 34 очка (19 голов и 15 результативных передач). В плей-офф на его счету три встречи.

Московское «Динамо» завершило выступление в Кубке Гагарина уже в первом раунде, уступив минскому «Динамо» со счётом 0-4 в серии.