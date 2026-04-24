Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков подвел итоги сезона для своей команды.

«Насколько доволен результатом?  Сейчас много разговоров по поводу состава, изменений.  Мы заходили с определенной целью — улучшить результаты.  Мы это сделали.  Но все вокруг говорят, что хотят большего.  Если мы хотим изменений результатов, то что‑то должно меняться изнутри.  Как здесь было — так не останется.

По поводу серии с "Металлургом".  Мое мнение — нам немного не хватило опыта.  По ходу серии мы поняли, что можем играть на равных.

В плей‑офф один игрок играл со сломанной рукой на уколах — Антон Сизов.  Он показал, что такое настоящий характер.  Есть понятия "игрок регулярки" и "игрок плей‑офф".  В контексте Антона Сизова хочется сказать, что мы гордимся такими.  Игорь Гераськин получил осколочный перелом на стопе и тоже мог отказаться, но выступил до конца.

Как бы хотел перестроить под себя предсезонку?  Сильно менять не хочется.  Сбор, несколько товарищеских матчей и турнир», — приводит слова Исакова «Матч ТВ».

Нижегородцы заняли 6-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.  В плей-офф «Торпедо» дошло до четвертьфинала, где уступило магнитогорскому «Металлургу» в серии со счетом 1-4.