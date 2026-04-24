Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков подвел итоги сезона для своей команды.

Алексей Исаков globallookpress.com

«Насколько доволен результатом? Сейчас много разговоров по поводу состава, изменений. Мы заходили с определенной целью — улучшить результаты. Мы это сделали. Но все вокруг говорят, что хотят большего. Если мы хотим изменений результатов, то что‑то должно меняться изнутри. Как здесь было — так не останется.

По поводу серии с "Металлургом". Мое мнение — нам немного не хватило опыта. По ходу серии мы поняли, что можем играть на равных.

В плей‑офф один игрок играл со сломанной рукой на уколах — Антон Сизов. Он показал, что такое настоящий характер. Есть понятия "игрок регулярки" и "игрок плей‑офф". В контексте Антона Сизова хочется сказать, что мы гордимся такими. Игорь Гераськин получил осколочный перелом на стопе и тоже мог отказаться, но выступил до конца.

Как бы хотел перестроить под себя предсезонку? Сильно менять не хочется. Сбор, несколько товарищеских матчей и турнир», — приводит слова Исакова «Матч ТВ».

Нижегородцы заняли 6-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф «Торпедо» дошло до четвертьфинала, где уступило магнитогорскому «Металлургу» в серии со счетом 1-4.