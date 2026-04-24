Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил игру своей команды в первом матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Авангарда» (2:5).

«Сложный первый период, у нас были шансы забить, но мы этого не сделали, получили в свои ворота. Затем нужно отдать должное сопернику, "Авангард" был лучше нас.

Что нужно делать, чтобы пропускать меньше легких голов? Всё просто, нужна полная концентрация. На собраниях показывали видео с такими моментами. Это игра, не забили несколько своих моментов, пропустили, потеряли концентрацию.

Что не получилось в большинстве? Слишком много неправильных решений, особенно при игре с шайбой. В первых двух сериях большинство придавало нам энергии. В прошедшем матче создали несколько моментов, но допустили слишком много ошибок в действиях с шайбой», — цитирует Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» уступает в серии с «Авангардом» со счетом 0:1. Следующая встреча между этими командами состоится 26-го апреля в Ярославле.