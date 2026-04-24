Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе своей команды в первом матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Локомотива» (5:2).

«Мы играем с чемпионом, эта команда полностью укомплектована. Мы должны показывать лучший хоккей. Были отрезки, в которых могли грамотнее действовать. Это касается дисциплины, не нужно было хватать так много удалений.

Можно ли назвать этот матч лучшим в этом плей‑офф для команды? Точно не лучший матч в нашем исполнении. Игра получилась странной, нелогичной. В целом я недоволен тем, что увидел. Мы позволяли сопернику слишком много того, что обычно не позволяли.

Как сделать так, чтобы такая уверенная победа не сказалась на настрое игроков в следующих матчах? Мы всегда говорим о том, что необходимо оставаться скромными. Наша команда хороша тем, что мы способны быстро перестраиваться, порадуемся победе, но завтра всё начнется с чистого листа. Мы никогда не довольствуемся достигнутым, всегда есть к чему стремиться. Мы с уважением относимся к сопернику, как только ты его недооценишь, ничем хорошим это не закончится», — передает слова Буше «Матч ТВ».

После этого матча «Авангард» ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 1:0. Следующий поединок между этими командами состоится 26-го апреля в Ярославле.