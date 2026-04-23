Как сообщает «Чемпионат», ЦСКА договорился с защитником Никитой Охотюком о продлении контракта на три сезона.

25-летний хоккеист перешел в армейский клуб перед началом сезона-2024/2025. В прошлом регулярном чемпионате Охотюк сыграл 67 матчей, забросил две шайбы и сделал 12 результативных передач. В плей-офф он принял участие в 10 матчах и отметился двумя передачами.

В четвертьфинале Кубка Гагарина — 2026 ЦСКА уступил «Авангарду» с результатом 1-4. По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги армейцы расположились на четвертой строчке в Западной конференции.