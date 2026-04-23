Экс-форвард сборной России Сергей Коньков высказался о полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Ак Барсом».

«"Металлург" провел очень сильный регулярный чемпионат и имеет преимущество во всех сериях плей‑офф. Единственный момент, который меня настораживает, это то, как магнитогорцы, получив преимущество, могут расслабиться и его отпустить. Как было в матчах с "Торпедо" и "Сибирью". Но у "Металлурга" есть запас, потенциал у них огромный в нападении. Это, наверное, лучшая линия атаки среди всех команд, которые сейчас остались в плей‑офф. У них очень быстрые нападающие, невероятную игру показывают Ткачев и Канцеров — из любого момента могут создать невероятный гол, причем не только по эффективности, но и по красоте. Нужно смотреть, как "Ак Барс" сможет нейтрализовать этих форвардов», — цитирует Конькова «Матч ТВ».

Первый матч серии между командами состоится 25 апреля в Магнитогорске.