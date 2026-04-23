Нападающий Марат Хайруллин, как сообщает «СЭ», готовится подписать трехлетний контракт с ЦСКА в межсезонье. Последние четыре года он играл в СКА, где его контракт действует до 31 мая.

В сезоне 2025/26 29-летний форвард провел 67 матчей в чемпионате КХЛ и набрал 49 очков (19 голов и 30 передач). В Кубке Гагарина он отметился тремя результативными передачами в пяти матчах.

Всего в лиге, включая плей-офф, Хайруллин сыграл 590 матчей и заработал 333 очка (154 гола и 179 передач). Ранее он также играл за «Нефтехимик».