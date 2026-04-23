Хоккейный агент Алексей Дементьев поделился ожиданиями от предстоящей серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Ак Барсом».
«Какие ожидания от серии "Металлург" — "Ак Барс"? Команды совершенно разного стиля. У Казани мощная команда с сумасшедшим давлением, у Магнитогорска техничная, лёгкая и подвижная.
Игра в неравных составах будет определяющей», — сказал Дементьев Чемпионату.
Первый матч между этими командами состоится 25-го апреля в Магнитогорске. Начало игры — в 14:00 мск.