Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин подвел итоги четвертьфинальной серии Кубка Гагарина своей команды против ЦСКА.

ХК «Авангард»

«Ожидал ли, что так быстро она закончится?  Честно, не ожидал.  Конечно, при счете 2-0, 3-0 хотелось закончить как можно быстрее, но мы понимали, что это за команда, какой там тренерский штаб.  Удивительный для нас сюрприз, что закончили быстро, но нам это было необходимо, чтобы и отдохнуть ребятам, и чтобы травмированные восстановились», — цитирует Сопина «Чемпионат».

Омичи обыграли столичный клуб со счетом 4-1 в серии и вышли в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграют против «Локомотива».