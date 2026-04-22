Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин подвел итоги четвертьфинальной серии Кубка Гагарина своей команды против ЦСКА.

«Ожидал ли, что так быстро она закончится? Честно, не ожидал. Конечно, при счете 2-0, 3-0 хотелось закончить как можно быстрее, но мы понимали, что это за команда, какой там тренерский штаб. Удивительный для нас сюрприз, что закончили быстро, но нам это было необходимо, чтобы и отдохнуть ребятам, и чтобы травмированные восстановились», — цитирует Сопина «Чемпионат».

Омичи обыграли столичный клуб со счетом 4-1 в серии и вышли в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграют против «Локомотива».