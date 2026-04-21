Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался по поводу ситуации с новым контрактом российского форварда Александра Овечкина.
«Получится ли переподписать Овечкина и при этом сохранить возможность усилить состав? Похоже, вы ставите меня в непростое положение, как ни ответь. Но с точки зрения потолка зарплат мы подходим к этому межсезонью в хорошем положении — у нас есть гибкость, чтобы действовать по-разному в зависимости от наших планов», — цитирует Патрика Russian Machine Never Breaks.
В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 Овечкин провел 82 матча, забил 32 гола и сделал 32 ассиста.