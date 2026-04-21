Бывший тренер «Шанхайских Драконов» Дэвид Немировски прокомментировал назначения Ильи Ковальчука и Евгения Артюхина на должности президента и генменеджера клуба.

«Думаю, что с новым руководством клуб должен показать значительный прогресс. Ковальчук и Артюхин — умные хоккейные специалисты, обладающие знаниями как из КХЛ, так и из НХЛ. Думаю, они создадут команду, которая будет бороться не только за выход в плей‑офф, но и за более высокие места», — цитирует Немировски «Матч ТВ».

По итогам этого сезона «Шанхайские Драконы» не смогли пробиться в плей‑офф, заняв девятое место на «Западе».