Президент по хоккейным операциям «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан и генеральный менеджер клуба Крис Патрик сообщили, что еще не встречались с Александром Овечкиным после завершения сезона.

Александр Овечкин globallookpress.com

По информации журналиста Тома Гулитти, клуб предоставил россиянину время для отдыха, размышлений и общения с семьей. После этого планируется обсуждение его будущего.

«Вашингтон» подготовил два сценария на межсезонье: один для возвращения Овечкина и другой для его отсутствия. Патрик отметил, что в идеале клуб хотел бы получить решение от игрока до драфта и начала периода свободных агентов. Однако ему предоставляют столько времени, сколько необходимо.

Маклеллан подчеркнул, что перед окончанием сезона он и руководство клуба провели беседу с Овечкиным, чтобы выяснить его эмоциональное состояние.