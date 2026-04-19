Член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг высказался о возможном назначении на пост наставника команды.

«Я очень благодарен за поддержку, которую оказывают легенды СССР, я много с ними общаюсь: Владимир Владимирович Юрзинов, Александр Сергеевич Якушев и другие легенды хоккея. Но здесь решение за акционерами. Всегда готов работать и имею желание работать», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» проиграло своим минским одноклубникам в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина со счетом 0:4. После этого появилась информация, что новым тренером команды может стать Роман Ротенберг.