Российский тренер Дмитрий Рябыкин прокомментировал игру минского «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.

Ранее минский клуб проиграл «Ак Барсу» в 1/4 финала плей-офф КХЛ.

«На игре и результате минского "Динамо" сказались внутренние передряги. Такие вещи не могут не оказывать влияния на психологическое состояние коллектива, на игру команды. Отсюда и такое быстрое поражение в серии с опытным и многое повидавшим "Ак Барсом".

Работа Дмитрия Квартальнова в Минске? Если не брать последнюю серию с "Ак Барсом", то отлично. Повторюсь, все внутренние негативные моменты сразу сказываются на итоговом результате. Хоккеисты всё прекрасно видят и чувствуют», — сказал Рябыкин «Чемпионату».