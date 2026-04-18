35-летний нападающий «Торонто» Джон Таварес выразил желание сыграть за сборную команды на предстоящем чемпионате мира.

«Конечно, я хочу бороться за Кубок Стэнли, но всякий раз, когда у тебя появляется возможность представлять свою страну, и, конечно же, на том уровне, на котором я нахожусь, к этому нужно относиться серьёзно. И я думаю, что для меня это может принести только пользу — играть и помогать Канаде, но также я думаю о том, что ждёт меня впереди в моей карьере», — цитирует Тавареса The Hockey News.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 15 по 31 мая в Швейцарии. Таварес ранее принимал участие на четырех мировых первенствах (2010, 2011, 2012, 2024), но ни разу не брал медали на соревновниях