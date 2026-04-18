Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об «Ак Барсе» перед стартом 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

«Какие мысли перед "Ак Барсом"? Какие мысли… Разберём, посмотрим.

Это совсем другой соперник, который отличается от "Торпедо", они играют в совсем другой хоккей. Но и мы играем немного по-другому, чем "Трактор" и "Динамо" Минск», — приводит слова Разина официальный сайт «Металлурга».

Напомним, что «Металлург» во втором раунде плей-офф прошел «Торпедо» со счетом в серии 4:1. В полуфинале розыгрыша Кубка Гагарина магнитогорская команда встретится с «Ак Барсом». Первый матч состоится 25-го апреля в Магнитогорске.