Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о предстоящих полуфинальных противостояниях Кубка Гагарина.

Владимир Плющев
globallookpress.com

«Кто фаворит в паре "Локомотив" — "Авангард"?  Я думаю, преимущество будет у "Авангарда".  Почему?  Не буду расписывать, болельщикам интересен результат.

""Металлург» — «Ак Барс»?  Фаворит — «Ак Барс».  Хотя «Магнитку» считают главным фаворитом турнира, я считаю, что «Ак Барс».  За счёт чего?  Тоже не скажу.

Финальное противостояние «Авангард» — «Ак Барс».  «Вот это серьёзная пара.  Давайте дождёмся полуфинала, а потом будем рассуждать, что будет в финале», — цитирует Плющёва «Советский спорт».

Полуфинальные матчи начнутся 24 апреля.