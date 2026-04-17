Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о предстоящих полуфинальных противостояниях Кубка Гагарина.

«Кто фаворит в паре "Локомотив" — "Авангард"? Я думаю, преимущество будет у "Авангарда". Почему? Не буду расписывать, болельщикам интересен результат.

""Металлург» — «Ак Барс»? Фаворит — «Ак Барс». Хотя «Магнитку» считают главным фаворитом турнира, я считаю, что «Ак Барс». За счёт чего? Тоже не скажу.

Финальное противостояние «Авангард» — «Ак Барс». «Вот это серьёзная пара. Давайте дождёмся полуфинала, а потом будем рассуждать, что будет в финале», — цитирует Плющёва «Советский спорт».

Полуфинальные матчи начнутся 24 апреля.