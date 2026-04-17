Бывший главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски назвал фаворита в борьбе за Кубка Гагарина.

globallookpress.com

«Мой фаворит на победу в Кубке Гагарина — "Металлург".  Я думаю, у них действительно хорошо сбалансированная команда, большая глубина состава и хороший баланс молодых игроков, демонстрирующих быструю зрелость в игре.  Разин показал, что умеет подталкивать и мотивировать своих игроков к успеху, и он всегда способен вносить коррективы по ходу игры, чтобы переломить ход событий», — цитирует Немировски «Матч ТВ».

Полуфинальные встречи Кубка Гагарина начнутся 24 апреля.