Бывший главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски назвал фаворита в борьбе за Кубка Гагарина.
«Мой фаворит на победу в Кубке Гагарина — "Металлург". Я думаю, у них действительно хорошо сбалансированная команда, большая глубина состава и хороший баланс молодых игроков, демонстрирующих быструю зрелость в игре. Разин показал, что умеет подталкивать и мотивировать своих игроков к успеху, и он всегда способен вносить коррективы по ходу игры, чтобы переломить ход событий», — цитирует Немировски «Матч ТВ».
Полуфинальные встречи Кубка Гагарина начнутся 24 апреля.