Тольяттинскую «Ладу» в качестве главного тренера возглавит Павел Зубов, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, его соглашение с клубом будет составлено таким образом, что в случае увольнения Зубову заплатят лишь за три месяца, а не за весь срок соглашения.

Похожие условия «Лада» предлагала и нынешнему наставнику Павлу Десяткову, но тот отказался пролонгировать свой контракт, истекающий в мае 2026 года.

Также на должность гендиректора тольяттинцев будет назначен Рафик Якубов, работавший в прошлом сезоне спортивным директором в московском «Динамо», а помогать ему будет известный в прошлом хоккеист Иван Телегин.