Олимпийский чемпион, бывший нападающий ЦСКА Валерий Каменский прокомментировал окончание серии Кубка Гагарина между своим бывшим клубом и омским «Авангардом».

«Хоккей в серии против „Авангарда“ был интересным. Омская команда была посильнее. Не ожидал именно такого результата, всё‑таки ЦСКА — флагман страны. Но это первый год с новым старым тренером. Идёт перестройка команды, были хорошие матчи. Думаю, у Никитина полный кредит доверия от игроков и руководства. Он строит новую команду — набрал перспективной молодёжи», — сказал Каменский «СЭ».

В четвертьфинале плей‑офф ЦСКА проиграл со счётом 1–4. Соперником «Авангарда» в полуфинале станет ярославский «Локомотив».