Легендарный отечественный хоккеист и тренер Вячеслав Быков высказал своё мнение по поводу предстоящей пятой игры четвертьфинала Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и его бывшим клубом — ЦСКА.

Вячеслав Быков globallookpress.com

Сейчас «Авангард» ведёт в серии со счётом 3–1.  Пятая игра пройдёт сегодня, 16 апреля, в 16:30 (мск).

«По опыту, который у меня был, могу сказать, сделать последний шаг всегда непросто.  Это всегда требует больших физических и психологических усилий.  Сложно сказать, кто выиграет, но будет интересная борьба.  Шансы есть всегда, но больше их у "Авангарда" или нет — сказать сложно.  На "Авангард" будет колоссальное давление, потому что играют дома.  Будет интересно, как они справятся с этим давлением.  ЦСКА идет свободно, он выиграл последний матч и приедет в Омск на позитиве.  Во многом всё будет зависеть от того, как тренерский штаб подготовит команды психологически.  Это самый важный фактор.  Физика и усталость уходит на второстепенный план», — сказал Быков «Матч ТВ».