Легендарный отечественный хоккеист и тренер Вячеслав Быков высказал своё мнение по поводу предстоящей пятой игры четвертьфинала Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и его бывшим клубом — ЦСКА.

Сейчас «Авангард» ведёт в серии со счётом 3–1. Пятая игра пройдёт сегодня, 16 апреля, в 16:30 (мск).

«По опыту, который у меня был, могу сказать, сделать последний шаг всегда непросто. Это всегда требует больших физических и психологических усилий. Сложно сказать, кто выиграет, но будет интересная борьба. Шансы есть всегда, но больше их у "Авангарда" или нет — сказать сложно. На "Авангард" будет колоссальное давление, потому что играют дома. Будет интересно, как они справятся с этим давлением. ЦСКА идет свободно, он выиграл последний матч и приедет в Омск на позитиве. Во многом всё будет зависеть от того, как тренерский штаб подготовит команды психологически. Это самый важный фактор. Физика и усталость уходит на второстепенный план», — сказал Быков «Матч ТВ».