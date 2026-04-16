Нападающий «Металлурга» Дерек Барак прокомментировал поражение своей команды от «Торпедо» (2:3 ОТ) в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

«Тяжелый матч. Мы два периода контролировали игру, но третий начали не очень хорошо. Соперник забросил первую шайбу — и ситуация поменялась.

Несколько ненужных ошибок, и мы уже потеряли преимущество. Где‑то нужно было лучше играть на отскоках. В следующей игре нужно будет более серьезно отнестись к борьбе на площадке.

Пассивность в третьем периоде? Где‑то это имело место. Тем более когда в третьем периоде они забросили две быстрых шайбы, это очень сильно их окрылило, к тому же болельщики "Торпедо" очень хорошо гнали команду вперед. Это тоже по‑своему усложняет игру.

Сломали ли команду две шайбы от "Торпедо"? Нет. Это хоккей. Некоторые ошибки, которые мы допустили, будет необходимо исправить в пятой игре. Будет необходимо провести хорошую работу, чтобы реагировать на такие моменты», — цитирует Барака «Матч ТВ».

«Металлург» ведет в серии со счетом 3-1. Пятый матч состоится 17 апреля в Магнитогорске.