Защитник ЦСКА Джереми Рой прокомментировал победу своей команды над «Авангардом» (3:1) в четвертом матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Да, нам ничего другого и не оставалось, кроме как выходить и побеждать, у нас не было другого выбора. Теперь готовимся к следующему матчу.

Что нужно сделать, чтобы вернуть серию в Москву? Играть в наш хоккей, делать меньше ошибок и реализовывать моменты. Важно не давать "Авангарду" много шансов, если позволить им создавать по два‑три момента подряд, они этим обязательно воспользуются. У "Авангарда" хорошая команда, поэтому необходимо допускать меньше ошибок, чем соперник.

У нас не было выбора, мы прекрасно понимали, что поражение отправило бы нас домой, настраивались на то, чтобы как можно меньше ошибаться. Мы играли со злостью и были голодны до победы, так мы должны действовать всегда», — цитирует Роя «Матч ТВ».

«Авангард» ведет в серии со счетом 3-1, следующий матч состоится 16 апреля в Омске.