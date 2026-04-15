Главный тренер «России-25» Роман Ротенберг может возглавить «Динамо», сообщает журналист Александр Боярский.

По информации источника, этот вопрос «на 99% решенный», о котором объявят по итогам совета директоров «бело-голубых» 20 апреля.

45-летний специалист ранее работал главным тренером в СКА, откуда был уволен по окончанию сезона-2024/2025. С лета 2025-го года Ротенберг вошел в состав совета директоров «Динамо».

«Бело-голубые» начинали сезон под руководством Алексея Кудашова, который был уволен в ноябре. Далее команду возглавлял Вячеслав Козлов, под чьим руководством столичный клуб уступил в первом раунде Кубка Гагарина минским одноклубникам со счетом 0-4 в серии.