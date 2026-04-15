Экс-тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о будущем форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Мне кажется, продлить контракт с Александром не только в интересах самого хоккеиста, но и в интересах клуба. Можно подписать с ним своеобразный контракт, не знаю, на целый сезон или до определённого момента, чтобы он добился этой цели. Это был бы не только хороший повод для завершения спортивной карьеры Александра, но и хорошая реклама для "Вашингтона". Мне кажется это будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки», — цитирует Быкова «Матч ТВ».

В сезоне 2025/26 Александр Овечкин набрал 63 очка (32 шайбы и 31 передача) в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» не смог выйти в плей-офф НХЛ.