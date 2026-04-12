Защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов высказался о поражении своей команды в третьем матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Локомотива» (2:3).

«Ключевым стало то, что "Локомотив" забил в большинстве, мы чуть-чуть не дотерпели, семнадцать секунд. Я там неправильно сыграл, хотел поймать шайбу, а в итоге закрыл вратаря.

Никакого уныния у нас нет. Понятно, что есть расстройство после такого матча, который мы могли выиграть. 0-3 в серии — это не приговор. Мы в прошлом году у "Спартака" с 1-3 отыгрались, почему сейчас не можем отыграться с 0-3?», — цитирует Варлова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Салават Юлаев» уступает в серии с «Локомотивом» со счетом 0:3. Следующая встреча между этими командами состоится 14-го апреля в Уфе.