В третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» теперь на своём льду проиграл ярославскому «Локомотиву» со счётом 2:3.

На 6‑й минуте гости вышли вперёд после точного броска Дениса Алексеева. Хозяева отыгрались на 28‑й минуте — гол забил Сергей Варлов.

На 30‑й минуте Александр Елесин снова вывел «Локомотив» вперёд, а на 41‑й минуте Девин Броссо снова сравнял счёт.

И всё‑таки на 48‑й минуте Артур Каюмов принёс победу «Локомотиву».

Таким образом, счёт в серии стал 3:0 в пользу «Локомотива». Четвёртая игра, которая может стать последней, пройдёт в Уфе 14 апреля.