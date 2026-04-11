Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе над «Торпедо»(4:1) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Наверное, сегодня была более уверенная победа и по счету, и по игре. Хотя есть моменты, которые хочется исключить. Это контратаки. Сегодня и в большинстве пропустили контратаку, и при счете 0:0 пропустили. Но Сашка (Смолин) подчистил. А так, в принципе, по движению и моментам мы заслуженно победили.

Большинство? Спасибо, что посыпали соль на рану. Надо больше бросать, больше угрожать воротам. Мы практически без бросков откатали "пять на три"…» — приводит слова Разина «Матч ТВ».

«Металлург» укрепил преимущество в серии до четырех побед — 2:0. Следующая игра состоится в Нижнем Новгороде.